Domenica narrazioni in musica a Maranello con Agatha Christie

Domenica 9 febbraio alle 16,30 alla Biblioteca Mabic è in programma “La magia di leggere”, narrazioni in musica a cura di Simone Maretti e Alessandro Pivetti a partire da “Nido di vespe” di Agatha Christie, racconto giallo apparso nei “Primi casi di Poirot”. Verranno proposte suggestioni e consigli di lettura legati a uno dei racconti più celebri della scrittrice britannica. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa rientra nella rassegna “La magia di leggere – Narrazioni e consigli di lettura in biblioteca” organizzata dal Sistema Bibliotecario intercomunale di Sassuolo. Nel pomeriggio di domenica il Mabic è aperto, con tutti i servizi attivi incluso il prestito, dalle 14.30 alle 18.30.