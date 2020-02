Il Bologna vince nell’anticipo della 23ma giornata di Serie A e sale momentaneamente al sesto posto solitario della classifica in zona Europa. Roma al secondo ko nelle ultime tre di campionato.

Orsolini sblocca il risultato a favore del Bologna che, dopo l’autogol di Denswil, si riporta in vantaggio grazie alla doppietta di Barrow. La Roma riapre la gara con Mkhitaryan, ma poi resta in dieci uomini per l’espulsione di Cristante.