Messaggio di cordoglio di Muzzarelli per la morte del produttore teatrale e cinematografico Paolo Guerra

“Produttore teatrale e cinematografico che ha legato il suo nome a tanti successi di film e spettacoli, ma anche imprenditore profondamente legato alla sua città”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così, in un messaggio di cordoglio inviato alla famiglia, il fondatore dell’agenzia Agidi Paolo Guerra, scomparso all’età di 70 anni dopo una breve e fulminante malattia.

Tante le produzioni a cui Guerra ha legato il suo nome, a partire dai film di Aldo, Giovanni e Giacomo (con l’esordio cinematografico nel 1997 di “Tre uomini e una gamba”), a pellicole, spettacoli musicali e trasmissioni televisive, ma negli anni Ottanta ha collaborato anche con il Comune di Modena e “ha realizzato tante iniziative in città – ricorda il sindaco – dove in questi ultimi anni si stava impegnando anche in importanti progetti di riqualificazione, sempre legati alla sua passione per lo spettacolo”.