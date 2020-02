L’Ospedale di Sassuolo seleziona 80 infermieri

L’Ospedale di Sassuolo dà il via all’assunzione di 80 infermieri per le aree di alta e media intensità assistenziale e di cura, con la possibilità di sviluppare un percorso finalizzato alla crescita e allo sviluppo professionale. Innovativo il processo di selezione, che valuterà non solo le competenze tecniche ma anche attitudini, le soft skills necessarie per ricoprire il ruolo e la motivazione.

Il nuovo iter prevederà pertanto una fase di testing individuale con prova tecnica e questionario attitudinale per valutare il pensiero critico, un assessment di gruppo e un colloquio basato sulle competenze.

Sarà possibile inviare le candidature entro le ore 24 di domenica di domenica 16 febbraio in modo telematico collegandosi al sito dell’Ospedale www.ospedalesassuolo.it. Sempre sul sito sono presenti tutte le informazioni necessarie per partecipare alla selezione.