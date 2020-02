A Carpi tre persone denunciate dopo incidenti con feriti

La Polizia Locale ha denunciato tre conducenti, in seguito a incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane. In particolare, un uomo di 49 anni è stato denunciato a piede libero perché, coinvolto in sinistro con feriti, non s’era fermato a prestare soccorso e fornire le proprie generalità. Al termine delle indagini, gli agenti sono comunque riusciti a identificarlo e contestargli così entrambe le omissioni (fornire soccorso e dati personali).

Le altre due persone sono stati denunciati per lesioni stradali gravi (prognosi dei feriti superiore ai 40 giorni).

Per quanto riguarda la settimana scorsa (da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio), la Polizia Locale è intervenuta su 14 incidenti, dei quali sei con un ferito ciascuno. Complessivamente, l’attività di polizia stradale – oltre al presidio nelle zone regolamentate del Centro storico – è stata svolta da 51 pattuglie, con 36 posti di controllo, per un totale di 222 veicoli controllati.

Sul fronte antidegrado invece sono state quattro le pattuglie in borghese, ciascuna composte da tre operatori, che hanno effettuato controlli di prevenzione su vari fronti: uno contro i parcheggiatori abusivi nella zona dell’ospedale; tre contro lo spaccio di sostanze stupefacenti davanti agli istituti scolastici superiori; due nelle aree verdi; uno contro i furti di biciclette; uno nelle aree del mercato.