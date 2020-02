Lega Formigine: “Il Parlamento modifichi la legge per revocare l’onorificenza a Josip Broz Tito

In allegato la mozione presentata dal Gruppo Lega Salvini Premier di Formigine in cui si invita il Governo italiano a modificare la legge n.178 del 1951 che regolamenta la concessione e revoca delle onorificenze, per permettere la cancellazione dei titoli di merito della Repubblica italiana anche a persone già decedute che in passato si sono macchiati di gravi crimini contro l’umanità, in particolare a Josip Broz Tito per i crimini perpetrati contro le popolazioni italiane e venete in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia.