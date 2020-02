‘Cinema & Parole’: Sabrina Impacciatore introduce “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino

Al Crogiolo Marazzi di Marazzi Group, nell’ambito della programmazione ‘Cinema & Parole’ promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Mismaonda, giovedì 6 febbraio, la nota attrice Sabrina Impacciatore presenterà il film di Gabriele Muccino ‘A casa tutti bene’, nel quale interpreta il ruolo di Sara.

Dopo aver affrontato il tema dello sport con l’intervento dello storyteller Matteo Caccia, e aver celebrato Alfred Hitchcock e la serie tv del Commissario Maigret con gli attori Stefano Pesce e Maurizio Cardillo, a febbraio si parlerà invece di famiglie con la rassegna Crescere: la scoperta di sé, genitori e figli.

Sabrina Impacciatore salirà sul palco del Crogiolo per introdurre la proiezione del primo film di questa nuova rassegna che ci accompagnerà nel corso del mese di febbraio. Con A casa tutti bene, la poliedrica attrice romana ha confermato il sodalizio con il regista Gabriele Muccino, dopo aver già recitato nel L’ultimo bacio, nel 2001 e in Baciami ancora, nel 2010. Per il grande schermo ha lavorato con altri illustri registi quali Ettore Scola, Mel Gibson e Giovanni Veronesi. La sua carriera oltre a toccare cinema, televisione e videoclip spazia fino ad arrivare al teatro, dove ricordiamo È stato così, di Natalia Ginzburg, regia di Valerio Binasco (2012) e Venere in pelliccia, di David Ives, regia di Valter Malosti (2016).

A casa tutti bene, uscito nel febbraio 2018, vede come protagonisti attori come Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino e parla della storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Sbarcati sull’isola dove la coppia di pensionati si è trasferita a vivere, figli e nipoti si ritrovano bloccati a causa di un’improvvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la costa. Il confronto inevitabile farà riemergere antiche questioni in sospeso, riaccenderà conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite.

PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA:

6 febbraio – A casa tutti bene, di Gabriele Muccino, presentato da Sabrina Impacciatore;

13 febbraio – Mammina cara, di Frank Perry;

20 febbraio Wonder, di Stephen Chbosky – presentato dalla giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Claudia de Lillo alias Elasti.

Il Crogiolo Marazzi si trova in via Regina Pacis 9; via Radici in Monte 70 – Sassuolo (MO). Tutti gli eventi sono alle ore 20.30 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.