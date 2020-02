Frontale a Nonantola, morto un 31enne

Un 31enne originario dell’Ucraina ha perso la vita ieri sera in uno schianto frontale avvenuto sulla Provinciale Ovest nei pressi del ponte di Navicello a Nonantola. L’uomo, G.B. residente a Modena era al volante di una un’Alfa 156 che si è schiantata contro una Hunday condotta da un altro uomo di 34 anni.

Estratti dalle lamiere delle loro auto dai vigili del fuoco ed entrambi trasportati all’ospedale di Baggiovara il 31enne, apparso subito in gravissime condizioni e ricoverato in terapia intensiva, è morto poco dopo. Ferite di media gravità per il 34enne. Strada chiusa al traffico per oltre due ore. Oltre ai Vigili del fuoco e sanitari, sul posto la Polizia stradale che ha eseguito i rilievi di legge.