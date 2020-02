Diversi interventi dei Vigili del fuoco in atto anche nel modenese per il vento forte che dal primo pomeriggio imperversa sulla pianura modenese. Circa una ventina le richieste per ora pervenute che i pompieri stanno evadendo con quattro squadre

Nell’immagine la rimozione di una copertura con fotovoltaico divelta in località Gorzano alta.