Marazzi Group Top Employers Italia 2020

Marazzi Group – leader internazionale nel design e nella produzione di piastrelle di ceramica per pavimenti e rivestimenti – ha ricevuto per il quarto anno consecutivo la certificazione Top Employers Italia per le eccellenti condizioni di lavoro in azienda e per la qualità dei programmi di formazione e sviluppo.

La ricerca, condotta ogni anno a livello globale dal Top Employers Institute, certifica nel mondo le aziende che offrono le migliori condizioni di lavoro, che investono in formazione e sviluppo a ogni livello aziendale e si impegnano costantemente nel migliorare le proprie best practice.

“Siamo orgogliosi della conferma della Certificazione Top Employers” – commenta Luca Gatti, direttore HR e Organizzazione Marazzi Group – “che rappresenta un riconoscimento importante e soprattutto una motivazione ulteriore per continuare a fare meglio e di più. Il nuovo contratto integrativo Marazzi ha introdotto, per esempio, novità di rilievo a favore dei lavoratori” – continua Gatti – “come il maggiore sostegno alla genitorialità, la creazione della Banca ore solidale, lo Smart Working, e ha rinforzato il Welfare Aziendale, continuando a garantire la facoltà di commutare una parte del premio di risultato in beni o servizi inerenti salute, istruzione, benessere e cultura”.

Marazzi Academy e il Progetto Duale rappresentano invece le novità del Piano di sviluppo e formazione Marazzi – che ha visto, nel 2019, 367 corsi erogati (sicurezza, qualità e ambiente, management, informatica, linguistica e tecnico-specialistica le aree principali) per un totale di oltre 2 mila partecipazioni – orientate al futuro della filiera ceramica.

Marazzi Academy è infatti un progetto multi-aziendale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna, volto a costruire competenze e conoscenze in una logica non solo di sviluppo e utilizzo interno ma di territorio e distretto, che rappresenta il segno tangibile dell’evoluzione del ruolo della formazione in azienda e vuole essere un contributo a esigenze nuove e future.

“I recenti investimenti, non solo di Marazzi ma dell’intero settore” – ha detto in proposito l’AD Mauro Vandini – “hanno accelerato molto i processi di innovazione e facilitare il trasferimento delle conoscenze, andando oltre un immediato utilizzo interno, può rappresentare un vettore per lo sviluppo futuro anche per il distretto e per la filiera ceramica di cui facciamo parte”.

Lo scorso novembre sono partiti i primi due percorsi formativi di 300 e 400 ore, dedicati a laureati e diplomati inoccupati residenti o domiciliati in regione, organizzati in collaborazione con la scuola di formazione Cerform e interamente svolti al Centro di Formazione Pietro e Maria Marazzi.

Marazzi Academy Duale è invece un percorso pluriennale, attivato in collaborazione con l’Istituto Tecnico Superiore Volta e ancora con Cerform, diretto a studenti delle scuole superiori e volto ad acquisire, nel corso di due anni di scuola-lavoro, competenze specifiche attestate, utili alla collocazione futura all’interno delle imprese del distretto ceramico.

Il riconoscimento alla Marazzi da parte del Top Employers Institute avverrà il 6 febbraio a Milano durante la Cerimonia di Premiazione Top Employers 2020.