Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 3 febbraio

Cielo in prevalenza velato per nubi stratificate di scarsa consistenza. Foschie dense e nebbia al primo mattino sulle zone di bassa pianura e fascia costiera, in progressivo diradamento durante la giornata e in nuova formazione nella sera. Temperature: in aumento, più marcato nelle massime che si porteranno su valori nettamente superiori alla norma. Minime attorno a 6/7 gradi su zone di pianura centro-occidentali e 8/9 gradi sulla Romagna. Massime comprese tra i 12/13 gradi della costa e 16/17 gradi delle zone interne di pianura. Temperature alte anche sui rilievi, con zero termico prossimo a 3000 metri. Venti: deboli in prevalenza occidentali, con temporanei rinforzi da sud-ovest sull’Appennino romagnolo. Lungo la costa tenderanno a divenire orientali nel pomeriggio. Mare: poco mosso.

(Arpae)