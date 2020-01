Impegnativo recupero di un mezzo Tper finito con le ruote in un fossato a Sala Bolognese

Stamane prima delle 9:00, un autobus di linea Tper lungo circa 12 metri che stava percorrendo via Longarola a Sala Bolognese, all’altezza del civico 10 si è ritrovato con le ruote nel fosso a lato strada. E’ stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di San Giovanni in Persiceto con una squadra e dalla centrale con un’altra squadra e autogrù. Il recupero ha richiesto manovre particolarmente impegnative, vista la lunghezza è la stazza del mezzo. La viabilità è stata chiusa durante le operazioni. Sul posto oltre al 115 anche la Polizia locale e gli ispettori di Tper. Nessun ferito, al momento dell’incidente non c’era nessun passeggero a bordo.