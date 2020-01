Chiusure notturne sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati alcuni seguenti provvedimenti di chiusura.

Nelle cinque notti consecutive di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna ed inoltre lo svincolo che, dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, immette sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in ersiceto.

Inoltre, nelle due notti consecutive di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, con orario 22:00-6:00, saranno chiusi:

-per chi proviene da Modena, lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS9 Via Emilia verso Viale Palmiro Togliatti fino a raggiungere lo svincolo 2 della Tangenziale di Bologna “Borgo Panigale”;

-lo svincolo che, dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, immette sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Bologna città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.