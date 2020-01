Avis Spilamberto, al via la rassegna “Aperitivi in Jazz”

Già da diversi anni l’Avis Spilamberto in affiancamento ad altre associazioni del territorio promuove eventi che hanno al centro la musica di qualità, un modo per creare aggregazione e ricordare nel contempo l’importanza della donazione. E’ il caso degli Aperitivi in Jazz, la rassegna di concerti dello Spilamberto Jazz Club organizzati da Avis in collaborazione con il Libero Conservatorio Musicale di Spilamberto e l’Osteria del 32, dove si svolgeranno gli eventi con un programma che va da febbraio a maggio.

Il primo degli Aperitivi in Jazz sarà domenica 2 febbraio con il THIRTYTWO TREAT con ALESSANDRO VACCARI. Saranno on stage Alessandro Vaccari al sax, Andrea Garreffa al pianoforte, Chiara Brighenti contrabbasso e voce, Samuele Lambertini alla batteria. Inizio alle 17 con aperitivo e buffet, alle 18 concerto e jam session. Prossimo appuntamento domenica 16 febbraio con Il LUCA BARBIERI TRIO. Per info e prenotazioni 059 781991