Reggio Emilia: temporanea interruzione dei servizi di prenotazione di prestazioni ambulatoriali

cup 2L’Ausl di Reggio Emilia comunica che dalle ore 14:00 di martedì 4 febbraio 2020 alle ore 7:00 di mercoledì 5 febbraio sarà sospeso il servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. In questo arco temporale saranno chiusi gli sportelli CUP, i punti di prenotazione dell’intera provincia, i Cuptel e il servizio sui canali on line (es: Fascicolo Sanitario Elettronico).

Tale misura è funzionale alla conclusione del percorso di implementazione del sistema di prenotazione e di suo adeguamento alle indicazioni del Piano nazionale e regionale per il governo delle liste di attesa, iniziato da qualche mese, che interessa tutte le aziende sanitarie della regione.

In questo intervallo di tempo saranno sempre garantiti gli accessi in urgenza e le prestazioni a questi collegate.

Ci scusiamo in anticipo con la cittadinanza per ogni disagio dovesse derivare da questa misura necessaria e non rimandabile.

Per ogni ulteriore informazione invitiamo a contattare gli URP ospedalieri e distrettuali, il sito web aziendale (www.ausl.re.it) e i canali social Facebook e Twitter.