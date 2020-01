A fuoco la canna fumaria di un’abitazione stamane ad Imola

Incendio di una canna fumaria in via Lasie,14 a Imola. La richiesta di soccorso ai vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 9:30. Intervenute due squadre con polivalenza e autoscala. I pompieri hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a far si che questo non si propagasse al tetto dell’abitazione con travi in legno. Mediante uso di termocamera si è monitorata la temperatura lungo tutta la canna fumaria. E’ stato necessario rimuovere una piccola porzione di coppi per assicurarsi che il fuoco non avesse intaccato la travatura del coperto. L’intervento è durato un paio di ore.