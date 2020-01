Oggi intorno alle 14:00 i vigili del fuoco del distaccamento imolese hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un cagnolino che era rimasto intrappolato nelle fogne in via Fratelli Rosselli. Il cane, Bibi, si era accidentalmente infilato nel sifone sotto un passaggio pedonale e non riusciva più ad uscire fuori. I vigili del fuoco sono entrati nel sifone attraverso la botola sulla strada; la piccola Bibi è stata poi tratta in salvo e restituita in ottime condizioni alla sua padrona.