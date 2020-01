Alessio Boni e Serra Yilmaz al Teatro Duse di Bologna nel weekend con ‘Don Chisciotte’

Cresce l’attesa per Alessio Boni e Serra Yilmaz che, dal 31 gennaio al 2 febbraio (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16), saranno in scena al Teatro Duse di Bologna con ‘Don Chisciotte’, spettacolo liberamente ispirato al romanzo seicentesco di Miguel De Cervantes, per la regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer, nell’adattamento teatrale di Francesco Niccolini.

Dopo il successo delle scorse stagioni, Boni torna, dunque, sul palco del Duse nelle vesti dell’epico cavaliere della Mancia, armato di lancia e in sella al suo Ronzinante, alla ricerca di Dulcinea e pronto a morire per il suo ideale. L’iconica attrice turca, musa di Ferzan Ozpetek, Serra Yilmaz interpreta, invece, il ruolo del fido scudiero Sancho Panza, poetica figura, tanto pura quanto terrena.

Sogno e follia, eroismo e potere, fantasia e immaginazione, sono i grandi temi attorno ai quali ruota la storia del capolavoro del Siglo de Oro.

Biglietti da 18 a 29,00 euro.

Info e prevendite: Teatro Duse – via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it, dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it | Vivaticket