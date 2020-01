Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 28 gennaio

Poco nuvoloso sulla pianura, con qualche addensamento più consistente su quella centro-occidentale; locali foschie e/o banchi di nebbia al primo mattino sulle aree prossime al fiume Po. Nuvolosità irregolare sul settore appenninico con nubi più consistenti sulle aree di crinale centro-occidentale, associate a precipitazioni deboli-moderate nella prima parte della giornata, nevose solo sulle cime più alte.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 4 e 7 gradi. Massime con poche variazioni sulla pianura occidentale, dove saranno comprese tra 9 e 11 gradi, in aumento sul resto del territorio, con valori intorno a 13-15 sulla pianura centro-orientale. Venti: moderati o forti sud-occidentali lungo i rilievi. Deboli in prevalenza da ovest sulla pianura occidentale, deboli-moderati su quella centro-orientale con possibili rinforzi nel pomeriggio. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo con moto ondoso in attenuazione serale.

(Arpae)