Non molla lo zaino, ragazza presa a pugni in centro a Bologna

Una studentessa di 22 anni è finita in ospedale dopo un pestaggio subito durante un violento tentativo di rapina, avvenuto nella tarda mattinata in via Begatto nella zona universitaria di Bologna. La giovane è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha intimato di consegnargli lo zainetto e, al suo rifiuto, l’ha spinta contro un muro e una volta a terra ha cominciato a malmenarla, prendendola a calci e pugni in faccia.

La ragazza, che ha riportato alcune ferite e perso sangue, non ha mollato la presa costringendo il rapinatore a fuggire a mani vuote, grazie anche sopraggiungere di qualche passante. E’ stato dato l’allarme e la giovane è stata soccorsa dal 118 e portata all’ospedale: se l’è cavata con qualche punto di sutura e diversi lividi. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri. Nella zona ci sarebbero alcune telecamere di sorveglianza.