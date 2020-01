Elezioni, Cgil-Cisl-Uil ER: “Complimenti a Bonaccini. Ora una squadra competente e un Nuovo patto per il lavoro”

Le elezioni di ieri sono state una grande vittoria della democrazia, con i cittadini emiliano romagnoli tornati in massa a decidere il futuro di questa regione. Ha votato il 67,68% degli aventi diritto al voto, 30 punti in più rispetto alla precedente consultazione del 2014. Complimenti al presidente Stefano Bonaccini per il risultato ottenuto, che gli consente di poter proseguire in questo nuovo secondo mandato le politiche messe in campo nella scorsa legislatura.

Adesso dobbiamo continuare a percorrere un lavoro già intrapreso in questi ultimi anni, puntando sulla qualità del lavoro e sulla qualità dei servizi. Serve sin da subito una squadra competente, all’altezza delle importanti sfide che ci attendono da qui al 2025, così come è urgente una discussione che porti alla scrittura di un Nuovo Patto per il lavoro. Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia-Romagna sono pronte fin da subito ad aprire il confronto e ad affrontare questa nuova fase politica, economica e sociale che attende l’Emilia-Romagna.

(Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna)