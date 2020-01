Collezioni filati: il 29 gennaio al via la 26^ edizione a Carpi

Il nuovo anno di Carpi Fashion System riparte con un appuntamento ormai costante per il territorio: Collezioni filati, la manifestazione fieristica dedicata ai filati per maglieria, organizzata da un gruppo di agenti di aziende leader nel settore, operanti da molti anni in Emilia-Romagna, che si svolgerà da mercoledì 29 a giovedì 30 gennaio a Carpi, presso il Carpi Fashion System Center di via dell’Agricoltura.

Giunto alla sua 26^ edizione, l’evento promosso da Fabio Bega e Marco Vicenzi, con il supporto e il contributo di Carpi Fashion System, sarà dedicata ai filati per la Primavera/Estate 2021.

Un’occasione preziosa di toccare con mano le caratteristiche, e percepire la qualità dei prodotti proposti, concepita soprattutto per quegli operatori del territorio che, per questioni logistiche o di tempo, non hanno potuto recarsi a fiere come ‘Pitti filati’. Non a caso Collezioni filati si tiene la settimana immediatamente successiva alla fiera di Firenze, ed è rivolta a maglifici, tessiture, buyers e uffici stile.

Collezioni Filati ha, come fine primario, il miglioramento del rapporto agente-cliente, e nasce dal desiderio di accrescere la professionalità dei partecipanti, attraverso un nuovo modo di interfacciarsi con la filiera tessile, dando modo di rimanere aggiornato sulle ultime novità in tema di prodotti e tecnologie anche a chi non ha la possibilità o il tempo di visitare i grandi appuntamenti internazionali del settore.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme alla Camera di Commercio di Modena e al Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.