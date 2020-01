Albinea: “Aquile Randagie” al cinema Apollo per celebrare il Giorno della Memoria

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Albinea celebrerà la giornata della Memoria (27 gennaio). Giovedì 30 gennaio sarà proiettato, alle 21, al Cinema Apollo, il film “Aquile randagie” con la regia di Gianni Aureli. L’ingresso è gratuito.

Aquile Randagie racconta il mondo Scout, le vicende di tutti quei ragazzi che salvarono centinaia di vite dalla persecuzione nazifascista durante la Resistenza.

Le Aquile Randagie erano un gruppo di scout di Milano e Monza, ragazzi tra i 14 e i 20 anni, che decisero di ribellarsi alla decisione del Duce di chiudere tutte le associazioni giovanili. Guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, continuano le attività scout in maniera clandestina, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. Il fascismo li perseguita fino ad arrivare a pestare a sangue Kelly, che perde l’uso di un orecchio. Nonostante gli ostacoli e le violenze però le Aquile non si fermano. Dopo il 1943, i ragazzi creano un movimento scout clandestino che sosterrà la resistenza fino alla fine della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far parte di OSCAR-Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime, grazie al loro aiuto infatti più di 2000 persone, ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire, riusciranno a superare il confine Italiano e raggiungere la Svizzera. Alla fine della guerra, le Aquile Randagie proteggeranno tedeschi e italiani artefici di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un giusto

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Albinea e dal Comitato Pace e Gemellaggi in collaborazione con Anpi Albinea e con il cinema Apollo.