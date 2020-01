‘Il Dodicesimo Canto’ al Nuovo Teatro San Prospero di Reggio per la Giornata della Memoria

La compagnia teatrale Teatro della Crepa approda al Nuovo Teatro San Prospero con “Il dodicesimo canto”, spettacolo teatrale basato sull’Istruttoria di Peter Weiss.

Lo spettacolo nasce con la necessità di ricordare e raccontare gli orrori della Shoah, al fine di preservare e tramandare la memoria. In un alternarsi di fasi poetiche e processuali gli spettatori saranno testimoni del processo di Francoforte.

Proprio per questo, il 26 gennaio, in occasione della Giornata mondiale della memoria, la compagnia Teatro della Crepa debutta con ‘Il Dodicesimo Canto’ al Nuovo Teatro San Prospero, via Guidelli n°5, alle ore 18.00 e alle ore 21.00, con replica il 27 gennaio alle ore 21.00.

Regia a cura di: Alessandro Pastarini. In scena: Angelo Cagnazzo; Giulia Canali; Susanna Torelli; Lucia Chierici; Davide Bertani; Stefano Ramploud; Milena Zanlari; Federica Clemente; Roberto Magistro; Eleonora Pedrelli; Camilla Mattioli.

Per informazioni sullo spettacolo o prenotazioni: 3481719759 – teatrodellacrepa@gmail.com