Una danza per il pianeta sabato sera al Teatro De André di Casalgrande

‘Passi sulla Terra’: questo il titolo del Galà di danza che si terrà sabato 25 gennaio alle ore 21 al Teatro De André alle ore 21. Una serata in cui musica e corpi ci trasmetteranno le emozioni della vita e le vibrazioni del Pianeta, con l’obiettivo di creare una coscienza condivisa sulla sostenibilità e l’ambiente.

Ad esprimersi su questi temi saranno quattro scuole di danza del territorio.

“Noi danzatori, artisti, gente di spettacolo – spiegano i protagonisti della serata – abbiamo da sempre un occhio puntato sugli stati d’animo, le emozioni che come linfa vitale nutrono la necessità creativa; per questo motivo la nostra protesta è amore, per la natura che tanto ci ha donato e tanto ancora potrebbe darci se soltanto ci sforzassimo di osservarla capendola profondamente e restituendole proprio quell’amore indissolubile che ci lega ad essa. Cominciamo quindi a “muoverci” danzando verso i meravigliosi orizzonti che ancora si apriranno davanti ai nostri occhi. Un inno alla Madre Terra”.

Coreografie di: Elisa Pigoni e Alessadra Menabue – Ars Movendi Studio; Mauro Guadalupi – Atelier Coreografico; Anna Laura Mucci – Hot Minds; Luigi Linardi – Let’s Dance

Un progetto del Teatro De Andrè. Ingresso: 12 euro intero, 10 euro ridotto.

Info e prenotazioni: 0522/1880040 -3342555352.