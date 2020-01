Sito Unesco, weekend fra Ghirlandina e Sale storiche

Sabato 25 visita guidata alla Ghirlandina con attenzione all’impiego di pietre della Mutina Romana. Domenica 26, iniziativa per i più piccoli fra i tesori delle Sale storiche del Palazzo Comunale. Sono due le iniziative in programma nell’ultimo weekend di gennaio nel sito Unesco patrimonio dell’umanità di Modena piazza Grande che include Duomo, Ghirlandina e Palazzo Comunale, a cura di Archeosistemi col Servizio comunale Promozione città e turismo (per entrambe le iniziative è obbligatoria prenotazione via mail a torreghirlandina@comune.modena.it).

Sabato 25 gennaio alle 17.30 la visita guidata è intitolata “La Mutina romana: il reimpiego dei materiali in Ghirlandina”. Ci si soffermerà sui materiali costruttivi della Torre di Modena, che nel medioevo fu edificata recuperando dal sottosuolo e riutilizzando pietre e laterizi romani. La visita inizialmente si svolgerà all’esterno della Ghirlandina e analizzerà in particolare le diverse tipologie di pietre che la costituiscono e la loro provenienza. I visitatori, quindi, avranno l’opportunità di salire fino alla Sala Torresani e ammirare da un punto di vista privilegiato il nucleo urbano cittadino spaziando fino agli Appennini. Il punto di ritrovo è nella biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco, alle 17.15 per acquistare il ticket. La visita guidata, infatti è gratuita ma si deve pagare l’ingresso: 3 euro per adulti (2 per studenti dai 6-26 anni, over 65 e gruppi di almeno 10 persone). Oppure biglietto Unico Unesco a 6 euro (senza scadenza) che include Ghirlandina, Sale Storiche, Musei del Duomo e visita guidata all’Acetaia Comunale (venerdì pomeriggio, sabati e festivi mattina e pomeriggio, previa iscrizione allo IAT, in piazza Grande, 14). Ingresso gratis per disabili e accompagnatori, guide turistiche, giornalisti, bimbi fino a 5 anni.

La Ghirlandina è aperta dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Sabato, domenica e festivi a orario continuato dalle 9.30 alle 17.30. La biglietteria chiude mezz’ora prima dell’orario indicato.

Domenica 26 gennaio alle 16.30 è invece in programma l’iniziativa per i più piccoli “’Chi decide cosa? Letture animate di racconti veri e fantasiosi nelle Sale Storiche del Comune di Modena’”. La visita durerà circa 45 minuti, il ritrovo per l’acquisto del biglietto è alle 16.15 all’ingresso delle Sale Storiche, al primo piano salendo lo scalone da piazza Grande. Anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione via mail (torreghirlandina@comune.modena.it). Essendo i posti limitati fino ad un massimo di 25 partecipanti e la visita pensata appositamente per i bambini dai 5 agli 11 anni, all’atto dell’iscrizione via mail si chiederà la presenza di un solo adulto accompagnatore per bambino.

I bimbi aiutati dalla guida Archeosistemi faranno una visita istruttiva in cui capiranno la funzione delle Sale Storiche nel passato ed esploreranno da vicino, nel percorso di visita, alcuni particolari di quadri o elementi decorativi. La guida coinvolgerà i piccoli visitatori ponendo loro domande, stimolando la loro innata curiosità e fantasia e invitandoli ad allargare lo sguardo nello spazio alla ricerca di particolari. Così, in modo ludico, si cercherà di far loro acquisire alcune nozioni e termini storico-artistici: stemma, secchia rapita, arazzo, archivio, quadro, primo piano e sfondo.

La narrazione sarà intervallata da canti e letture di racconti fantastici che affrontano le difficoltà e le gioie della vita in comunità, interpretati da due attori.

Anche la partecipazione alla visita “Kids” è gratuita, ma si deve pagare il biglietto di ingresso alle Sale Storiche: 2 euro per adulti e studenti; gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, disabili e accompagnatori. Oppure vale il biglietto Unico per il Sito Unesco che costa 6 euro e vale per tutti i luoghi visitabili del sito.

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).