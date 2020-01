San Prospero in occasione della Giornata della Memoria

A S.Prospero, lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria che si celebra per ricordare l’anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, gli studenti delle classi terze della scuola media “Papa Giovanni XXIII” di San Prospero metteranno in scena, sul palco dell’auditorium Volmer Fregni, in via 1 maggio, alle ore 21, una rappresentazione teatrale dedicata al tema del ricordo delle vittime della Shoah.

L’ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento posti; per prenotare è necessario rivolgersi alla scuola secondaria di San Prospero via Chiletti 16/A, fino a venerdì 24 gennaio dalle 11 alle 13; è prevista una replica martedì 28 allo stesso orario.

L’evento è promosso dall’istituto comprensivo S.Prospero-Medolla, in collaborazione con il Comune, l’Unione Comuni area nord, la Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola e il Comitato genitori.