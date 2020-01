Al Teatro Bismantova la comicità di Paolo Migone con uno spettacolo sulla musica classica

Nuovo appuntamento con la stagione del Teatro Bismantova venerdì, 24 gennaio, alle ore 21. Sul palco ci sarà Paolo Migone, volto estremamente noto per essere stato tra i comici che hanno reso indimenticabile la trasmissione Zelig, e che in questo caso propone una pièce estremamente originale: “Beethoven non è un cane”, spettacolo che ha anche scritto oltre ad esserne il protagonista. La regia è di Daniele Sala.

Lo spettacolo rientra nel progetto “La musica: un sogno che non riesco a sentire” che Teatro Bismantova e Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnovo, in collaborazione con l’Issm “Peri-Merulo” hanno progettato in occasione del 250 anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven. Il programma comprende anche la proiezione del film “Io e Beethoven” giovedì 13 febbraio e la “Maratona Beethoven – concerti itineranti” che si svolgerà sabato 21 marzo nel pomeriggio. Per ulteriori informazioni: www.teatrobismantova.it.