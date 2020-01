Ubriaco disturba autista Seta: autobus fuori strada a Scandiano

Intorno alle 19:15, i carabinieri in forza alla Tenenza di Scandiano sono intervenuti in via della Scuole dove poco prima della frazione di Iano di Scandiano un pullman della linea Seta, che da Scandiano andava a Castelnovo Monti, era uscito fuori strada. Nessuna conseguenza fortunatamente per le 12 persone a bordo compreso l’autista. Solo due bambini spaventati per l’accaduto sono dovuti ricorrere precauzionalmente alle cure mediche e sono stati condotti a mezzo ambulanza al Magati di Scandiano.

Secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, subito intervenuti sul posto, le responsabilità dell’accaduto sarebbero da imputare a un passeggero, datosi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri, che durante il tragitto, visibilmente ubriaco, dava fastidio ai passeggeri e allo stesso conducente che probabilmente con la sua condotta ha distratto facendogli perdere il controllo del mezzo finito fuori strada. Il passeggero datosi alla fuga, qualora le indagini confermino la prima ricostruzione, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio.