Trovato al lavoro senza regolare contratto: titolare di maglieria sanzionata a Reggio Emilia

Durante i servizi notturni di controllo del territorio, intorno alle 03.00 una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia che si trovava in via Lenin ha notato una donna cinese entrare in un cortile di quella via. Gli operatori di polizia, insospettiti per l’ora tarda decidevano di procedere a un controllo della donna. A seguito di accertamenti questa è risultata essere la titolare di una ditta di maglieria lì ubicata, dove, accompagnati dalla stessa donna, si aveva modo di effettuare un controllo all’attività.

All’interno di un capannone, gli operatori di polizia trovavano due uomini intenti a lavorare ai telai; uno di questi L.K. regolare sul territorio nazionale, risultava lavorare lì senza regolare contratto. Veniva quindi rilevata la violazione amministrativa e irrogata la sanzione pecuniaria pari ad € 3.000. Seguiranno ulteriori accertamenti.