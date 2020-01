Furgone fuori strada a Calderara, ferito un cittadino pakistano

vigili fuoco ambuPoco dopo la mezzanotte è stato richiesto alla sala operativa del 115 l’intervento dei vigili del fuoco per un incidente stradale a Calderara di Reno, al km 6 di via Prati. La chiamata è stata inoltrata dal Servizio emergenza territoriale del 118. I vigili del fuoco hanno soccorso un uomo di origine pakistana alla guida di un furgone. Il mezzo è sbandato ed è finito fuoristrada a causa di detriti sull’asfalto mentre percorreva via Prati. Il ferito è stato poi affidato alle cure del 118 e ospedalizzato. Sul posto anche i Carabinieri.