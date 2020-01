Festa di San Giovanni Bosco – Festa dell’Oratorio don Bosco domenica 26 gennaio

Alle 12:30 pranzo con iscrizione obbligatoria (presso la segreteria S.Giorgio entro giovedì 23 gennaio con ritiro pass e versamento del contributo minimo adulti 10.00 euro). Alle 15:00 si gioca a Burracolo, Pinnacolo e altri giochi. Anche in questo caso iscrizione obbligatoria (20.00 euro a coppia, iscrizioni entro venerdì telefonando ad Annalisa: 348 8257505). Alle 12:30 pranzo con iscrizione obbligatoria (presso la segreteria S.Giorgio entro giovedì 23 gennaio con ritiro pass e versamento del contributo minimo adulti 10.00 euro). Alle 15:00 si gioca a Burracolo, Pinnacolo e altri giochi. Anche in questo caso iscrizione obbligatoria (20.00 euro a coppia, iscrizioni entro venerdì telefonando ad Annalisa: 348 8257505).

L’evento in programma nasce come momento di festa comunitario, solidale, benefico, a favore dell’oratorio don Bosco. In particolare servono fondi per la zona giochi da ristrutturare.