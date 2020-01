Sono 34.716 i formiginesi: ecco il quadro demografico al 31 dicembre 2019

Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente a Formigine ha contato 34.716 cittadini, 7 in meno rispetto all’anno precedente. Le nascite sono state 273. Sono 17.563 le femmine, 410 in più rispetto ai maschi, che ammontano a 17.153. Si contano in totale 14.337 famiglie. La maggior parte dei cittadini risiede nel capoluogo (20.114, dato aggregato con Ubersetto); segue Casinalbo (5.880), Magreta (4.579), Corlo (2.481) e Colombaro (1.662). Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti, questi sono 2.349. Anche in questo caso, le donne superano per quantità gli uomini di 231 unità. Le famiglie con almeno un componente straniero sono 1.161, di cui 808 con intestatario straniero. Sono 14 i cittadini centenari e ultracentenari.