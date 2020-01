Si staccano pezzi di cornicione in via San Felice a Bologna, strada riaperta

E’ stata riaperta poco prima delle 10:00 via San Felice a Bologna dove, stamane intorno alle 8.30, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della facciata di un edifici al civico 63, da cui si sono staccati pezzi di cornicione che, finiti in strada, hanno danneggiato due auto. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre dal distaccamento del Carlo Fava. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza con deviazione per il traffico e i mezzi pubblici. Sul posto, oltre al 115, la polizia locale.