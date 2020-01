Manutenzione sui ponti della S.S. 63 a La Vecchia

Sono iniziati i lavori di manutenzione dei ponti della S.S.63 sul torrente Crostolo in località La Vecchia di Vezzano sul Crostolo, intervento gestito da ANAS S.p.A. I lavori – presentati all’Amministrazione Comunale nell’autunno 2019 dal Responsabile Tecnico d’Area di ANAS Geom. Salvatore Cavalli nel corso dei periodici incontri di monitoraggio del tratto vezzanese della S.S.63 – sono stati suddivisi in due fasi.

Una prima fase – avviata e conclusasi a fine 2019 – è consistita nella pulizia dell’alveo e delle sponde del torrente Crostolo nelle aree circostanti i ponti, al fine di migliorare la visibilità per i fruitori del tratto stradale nonché per poter più agevolmente procedere alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture, che non presentano problemi strutturali ma i normali segni di usura del tempo.

La seconda fase – attualmente in corso di realizzazione – riguarderà la sistemazione delle parti usurate del copriferro dell’armatura in cemento armato dei pulvini di appoggio dei ponti nonché la costruzione di rompiflusso in sasso per ridurre la velocità dell’acqua nelle aree di impatto con le fondazioni delle pile per prevenire problemi alle stesse.