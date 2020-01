Bologna Marathon 2020: prima edizione da record! Da 2500 a 3700 pettorali senza riaprire le iscrizioni

La Bologna Marathon, in programma il prossimo 1 marzo, dopo il tutto esaurito dello scorso 11 gennaio, è riuscita a estendere il numero degli atleti che potranno partecipare alla Maratona e alla 30KM dei Portici, fino al numero massimo di 3700 runners.

«Non era preventivato il sold out alla prima scadenza di quota del 10 gennaio – hanno spiegato gli organizzatori Bologna Sport Marathon Asd -. Certo, tenevamo monitorate le iscrizioni e notavamo un grandissimo interesse, sin dall’apertura del 16 ottobre scorso.

Ed eravamo consapevoli che il limite a 2500 runners avrebbe fatto esaurire in fretta i pettorali, ma non pensavamo così velocemente. Questo per noi è motivo di grande soddisfazione».

Il tutto esaurito ha riguardato entrambe le competitive: Maratona e 30K dei Portici, mentre c’è ancora posto per Bologna City Run di 6 km, non competitiva e aperta a tutti.

Era necessario mettere un “tetto” non troppo elevato perché si tratta di una prima edizione, una sorta di test per una città come Bologna, che non ospita una manifestazione di questo tipo da oltre vent’anni.

«Devi entrare con umiltà, proponendo non un evento mega ma qualcosa di ben fatto – hanno continuato gli organizzatori – dove tutto si svolge nel modo più fluido possibile; chi corre quest’anno deve correre una gara ben organizzata e contingentare il numero aiuta perché ci fa prevedere tutta una serie di cose che vanno dalla logistica, alla sicurezza.

Ma abbiamo ricevuto così tanti messaggi ed email bellissime da parte di chi non è riuscito a iscriversi che abbiamo deciso di aumentare il numero, sempre in maniera contingentata, in modo da garantire un evento a misura di runner e di città».

«Come previsto, nonostante questo importante aumento di pettorali, le richieste ricevute via mail e form online sono state molto superiori ai posti disponibili. Le iscrizioni NON saranno dunque aperte di nuovo ma, tutti coloro che hanno fatto richiesta, riceveranno una comunicazione da parte nostra».

Il traguardo ei 3700 runners pone così la Bologna Marathon fra le prime dieci maratona italiane per numero iscritti.

Tutte le informazioni sul sito: www.bolognamarthon.run