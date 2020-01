Ieri poco dopo le 22:00 la Polizia Ferroviaria ha allertato la sala operativa dei Vigili del fuoco per un incidente nel Kiss and Ride della Stazione AV di Bologna. L’autista di un camion non ha fatto caso alle dimensioni massime consentite in altezza, ed ha urtato uno sprinkler del sistema antincendio provocando fuoriuscita di acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche gli addetti della Rete Ferrovie, e la Polfer.