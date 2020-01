Auto fuori strada nella notte a Fabbrico, feriti in modo non grave tre dei cinque occupanti

Poco prima dell’una e mezza di oggi i carabinieri della stazione di Fabbrico, allertati dai sanitari del 118 che stavano intervenendo sul posto per prestare soccorso ai feriti, sono intervenuti lungo via Contarelli a Fabbrico, dove si era verificato un incidente. Sul posto i carabinieri accertavano che un’autovettura Opel Zafira condotta da un 52enne di Rolo, per cause al vaglio, era fuoriuscita dalla sede stradale schiantandosi contro un muro.

A seguito dell’impatto sia la conducente che due dei 4 occupanti rimanevano feriti. In particolare oltre al 52enne, venivano condotti in ospedale a Guastalla con codice di media gravità due uomini di 30 e 50 anni, anche loro residenti a Rolo. Altri due passeggeri, un 20enne di Reggiolo e una donna di 35 anni di Rolo, sono stati medicati sul posto. Sulle esatte cause del sinistro sono in corso i dovuti accertamenti a cura dei Carabinieri di Campagnola Emilia.