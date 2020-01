Tour di Magdi Allam domenica in provincia di Modena con Antonio Platis

Domenica 19 gennaio per l’intera giornata, su invito del candidato di Forza Italia alle elezioni regionali Antonio Platis, il giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam sarà il protagonista di diversi appuntamenti in provincia di Modena

Il programma prevede, alle ore 10,30 caffè a Bastiglia presso la pasticceria K2 in centro, alle 12,30 pranzo e presentazione del libro presso il Ristorante Bondi Via Don Franchini, 287 a Magreta Magreta, alle ore 17,15 presentazione del libro presso Sala Biasin in via Rocca 22 a Sassuolo, alle ore Ore 20,15 Apericena e Presentazione del libro presso l’Hotel Cantina – Via Statale 12, a Medolla

“Magdi Cristiano Allam – ricorda Antonio Platis – è la persona che con la sua vita ed i suoi scritti meglio rappresenta lo scontro di civiltà in atto e le ragioni storiche, culturali e religiose che ne stanno alla base”