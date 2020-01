La Provincia di Reggio assume 4 assistenti tecnici alla viabilità

Altre assunzioni in vista alla Provincia di Reggio Emilia, grazie alla possibilità di sblocco del turn-over prevista dalla Finanziaria 2018 per gli enti finanziariamente virtuosi, ovvero con una incidenza della spesa per il personale rispetto alle entrate correnti inferiore al 20%. “Una opportunità che ci sta permettendo – in considerazione delle competenze comunque rimaste in capo alla Provincia, a partire dalla sicurezza di quasi mille chilometri di strade e di oltre 60 edifici scolastici – di riacquisire professionalità indispensabili dopo i tagli della riforma che hanno visto l’organico scendere dalle 391 unità ante Legge Delrio a poco più di 150”, spiega il presidente Giorgio Zanni.

Dopo le assunzioni, nei mesi scorsi, di una decina di persone (tra cui la dirigente dei Servizi finanziari, la responsabile archivista, tecnici progettisti, contabili ed amministrativi), la Provincia ha infatti pubblicato un bando di concorso pubblico per 4 assistenti tecnici alla viabilità, a cui ne seguirà un altro – il 31 gennaio – per 4 tecnici laureati (ingegneri e architetti).

“L’assistente tecnico alla viabilità è una figura di nuova istituzione, destinata a sostituire progressivamente i sorveglianti stradali e gli operatori di sorveglianza, che si inquadra nella generale ripresa quantitativa e qualitativa del personale tecnico della Provincia di Reggio Emilia e con la quale intendiamo elevare il livello di professionalità del personale che vigila sulla manutenzione dei quasi mille chilometri di strade e degli oltre 630 ponti di nostra competenza”, aggiunge il presidente Zanni.

I 4 assistenti tecnici alla viabilità – per i quali è richiesto un titolo di studio quinquennale di natura tecnica oppure un diploma quinquennale generico accompagnato da specifica esperienza – saranno infatti assunti (2 quest’anno, 2 nel 2021) per concorso al termine di una prova scritta (che si terrà giovedì 27 febbraio) e di una prova orale (giovedì 12 marzo). Le domande vanno presentate entro le ore 12 di giovedì 13 febbraio, seguendo la procedura online e le indicazioni disponibili sul sito della Provincia di Reggio Emilia (www.provincia.re.it).