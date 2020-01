Due intossicati in uno stabile in via Guido Cantelli

A Galliera evacuazione degli appartamenti dei piani più alti dello stabile di via Guido Cantelli 17 a causa della presenza di monossido di carbonio.

Due le persone intossicate da monossido finite in ospedale con trattamento in camera iperbarica. Altri due abitanti del palazzo sono andati in ospedale per accertamenti. Secondo 118 e 115 sembra che ci fossero consistenti livelli di monossido di carbonio nella parte più alta dello stabile a causa, forse, di una fuoriuscita da una caldaia nel palazzo.

Sul posto anche i carabinieri.