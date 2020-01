“Sai come son fatte le donne?” sabato al Piccolo Teatro San Francesco da Paola di Reggio Emilia

Sabato 18 gennaio alle ore 21.00 presso il Piccolo Teatro San Francesco da Paola di via Emilia Ospizio, 62 a Reggio Emilia, Teatrix ospita l’ultima replica della tournée di “Sai come sono fatte le donne?”, la fortunata produzione del Nuovo Teatro San Prospero.

Una fitta nevicata blocca sette persone in una baita di montagna… il risultato sono coppie che scoppiano dando vita ad una commedia ritmata, piena di bollicine, di colpi di scena ed equivoci bizzarri. Come sono fatte le donne? Forse non lo sapremo mai, ma di certo vedere lo spettacolo ci aiuterà a capirne di più… o forse no. La regia è di Matteo Bartoli.

Info – Prenotazioni www.teatrix.it – 342.5880625 – info@teatrix.it – www.teatrix.it/eventi/sai-come-son-fattele-donne/

Facebook TEATRIX – Rassegna teatrale terapeutica www.facebook.com/rassegnateatrix/ Evento Facebook www.facebook.com/events/663357894152553/

Biglietti Intero 9 euro Ridotto (under 14 – over 65) 5 euro