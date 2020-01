Piccolo incendio sul tetto della scuola Dante Alighieri di Nonantola

Questo pomeriggio – giovedì 16 gennaio- a Nonantola, poco dopo le 17 si è verificato un piccolo incendio sul tetto della scuola media Dante Alighieri a causa di un corto circuito dell’impianto fotovoltaico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che in breve tempo hanno messo in sicurezza l’edificio. Attualmente la struttura è agibile e sono in corso le operazioni di ripristino della guaina danneggiata.

Domani, venerdì 17 gennaio, la scuola sarà regolarmente aperta. L’Amministrazione Comunale di Nonantola ringrazia i Vigili del Fuoco per la tempestività e il lavoro svolto.