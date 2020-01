Mirandola, gli appuntamenti del 17 e 19 gennaio

Andare alla scoperta dei volatili che abitano le Valli di Mirandola, Finale Emilia e Concordia. Venerdì 17 gennaio 2020, la S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” – Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone 3 – organizza “Monitoraggio dell’avifauna selvatica: censimenti IWC”. Il ritrovo è previsto per le ore 08:00 presso la Stazione Ornitologica Modenese, con inizio alle ore 8.30. Verranno censite le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO). Nello specifico: Valli della Tomina, Valli le Partite, Valli di Fossa, Valli di San Martino in Spino, Valli di Massa Finalese. I partecipanti verranno suddivisi in squadre per procedere poi con i censimenti che termineranno intorno alle ore 12:00. L’iniziativa è aperta sia ai più esperti che a quelli alle prime armi o semplici curiosi. Per tutti l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia. Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo som@cisniar.it in modo da poter garantire l’ottimale organizzazione delle squadre per la maggior copertura del territorio possibile. Si raccomanda: abbigliamento e calzature adeguate alla stagione; consigliati stivali di gomma. Si ricorda ai partecipanti che, percorrendo Via Montirone per raggiungere la S.O.M., di rispettare il limite di velocità di 30 km/h per il rispetto dei residenti.

DOMENICA 19 GENNAIO: POMERIGGIO DEDICATO ALLA STORIA DEL BLUES ALL’AUDITORIUM “RITA LEVI MONTALCINI” CON “FROM DELTA TO CHICAGO – HISTORY OF THE BLUES CONCERT”

“From delta to Chicago – History of the blues concert”. Gli “Amici della Musica” di Mirandola, anticipano l’inaugurazione della stagione musicale del nuovo anno, domenica 19 gennaio, con la presentazione del primo spettacolo del 2020. A partire dalle ore 16:30 presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini”, il pomeriggio sarà dedicato alla Storia del Blues interpretato da due importanti e conosciuti rappresentanti del genere in Italia: l’intenso e raffinato Paul Venturi, con il suo blues acustico e il potente e dissacrante Oracle King con i suoi Survivors per una seconda parte incentrata sul blues elettrico e intriso di anima nera. Presentatrice nonché ospite speciale, Lara Luppi e la sua splendida voce.

Prevendite da oggi giovedì 16 gennaio e sabato 18 gennaio presso la biglietteria dell’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” dalle 10:30 alle 12:30 oppure direttamente il giorno del concerto (per quest’ultima opzione fare attenzione ai posti numerati). Info: 327-8109081, o info@amicidellamusicamirandola.it

DOMENICA 19 GENNAIO, S.O.M “PETTAZZURRO” VA ALLA SCOPERTA DEI GABBIANI SUL LITORALE EMILIANO ROMAGNOLO

Domenica 19 gennaio 2020, la S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” – Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone 3 – organizza un’escursione sul litorale Emiliano-Romagnolo per osservare, conoscere e riconoscere i Gabbiani. Dopo l’incontro di introduzione al riconoscimento dei Gabbiani, tenuto da Carlo Giannella lo scorso 30 novembre, con l’escursione di domenica si cercherà di mettere in pratica le nozioni ottenute. Insieme agli esperti della SOM si visiterà alcuni luoghi top della riviera Emiliano-Romagnola. Di seguito il programma: ritrovo ore 6,45 presso il parcheggio del supermercato “Famila” di Finale Emilia (Mo); partenza ore 7,00; ritrovo ore 9,00 presso località Zadina di Cesenatico (FC); pranzo al sacco; escursione presso Lido di Savio (Ra) nel pomeriggio; rientro a Finale Emilia in serata ore 18,00/19,00 circa. Ci si muoverà con mezzi propri, mentre è richiesto un contributo di €10,00 come rimborso spese per chi prenderà l’auto. Ci si può iscrivere (obbligatorio) inviando una mail a: som@cisniar.it, oppure chiamare il 335 5256175.