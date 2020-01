Il segreto dei folletti: domenica a Bologna spettacolo teatrale scientifico a cura di Leo Scienza

Domenica 19 gennaio, dalle 17.30 alle 18.30, al Centro Commerciale Vialarga di Bologna si terrà lo spettacolo teatrale “Il segreto dei folletti”.

Al Centro Commerciale Vialarga accompagneremo i folletti scienziati Freccia e Zavorra nel loro fantastico viaggio verso i boschi innevati della Lapponia. I due aiutanti di Babbo Natale ci guideranno alla scoperta del loro mondo, fatto di scherzi e furberie, magia e tanti esperimenti scientifici. Impareremo a costruire razzi-bottiglia per mandare messaggi fino al Polo Nord, sacchetti volanti per trasportare regali in tutto il mondo, nebbie camuffanti per volare in gran segreto. Cucineremo speciali biscotti da dare in pasto allo Yeti e produrremo la neve del Natale. Riusciranno i nostri Freccia e Zavorra a raggiungere il villaggio di Babbo Natale? Forse sì… ma di certo avranno bisogno dell’aiuto di tutti i bambini presenti!

L’associazione culturale Leo Scienza si occupa di divulgazione scientifica ambientale e della promozione di stili di vita sani, rivolgendosi a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Leo Scienza si occupa di didattica e intrattenimento a sfondo scientifico, realizzando laboratori scolastici, progetti educativi e di formazione, animazioni ed eventi rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Ispirati dal grande Leonardo da Vinci gli “scienziati pazzi” di Leo Scienza si propongono di sviluppare curiosità per la scienza e sensibilità ecologia, creatività e fantasia nel mondo dei più giovani. Da oltre quindici anni Leo Scienza si adopera per arricchire l’esperienza culturale di bambini e ragazzi, trasmettendo contenuti didattici attraverso spettacolari esperimenti scientifici e la poesia del linguaggio teatrale, in un contesto di interazione e grande divertimento.