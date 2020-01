Elezioni regionali, allestito in ospedale a Sassuolo un seggio per chi è ricoverato

Domenica 26 gennaio si vota per le elezioni Regionali in Emilia Romagna. Gli aventi diritto che si troveranno ricoverati potranno esercitare il loro diritto di voto anche in ospedale a Sassuolo. Sarà infatti allestito e disponibile un seggio elettorale (al secondo piano della struttura, presso la Sala Corsi) e sarà data anche la possibilità di votare dalla propria camera di degenza nel caso non sia possibile spostarsi, facendone richiesta al personale sanitario incaricato che, dalla mattina di sabato 25 gennaio, procederà a verificare e raccogliere reparto per reparto le richieste dei pazienti per consentire l’assistenza a chi non fosse in grado di muoversi autonomamente.

Il paziente che esprima volontà di votare in ospedale deve presentare un documento di identità valido e la propria tessera elettorale.

La Segreteria della Direzione Sanitaria provvederà a inoltrare al Comune di residenza la richiesta dei pazienti, per ottenere la validazione.

Non possono votare in ospedale i parenti o visitatori dei degenti, né gli operatori sanitari in servizio o i dipendenti amministrativi.