Sinéad O’Connor sabato al Campus Industry di Parma, unica data in Emilia-Romagna

Dopo un tour in Irlanda e UK sold out, Sinéad O’Connor torna nell’Europa Continentale nel 2020 per quella che promette di essere la continuazione di una serie di eventi molto attesi. L’artista sarà dal vivo sabato 18 gennaio al Campus Industry Music di Parma, unica data in Emilia-Romagna. Per il locale di Largo Simonini, quindi, un inizio anno di alto profilo, un anno caratterizzato dall’importante riconoscimento per la città, che sarà Capitale Italiana della Cultura. I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.