Intorno alle 13.45 i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre presso il palazzetto dello sport di Castenaso, in via dello Sport, per un incendio sul tetto. Le fiamme hanno interessato un pannello isolante: l’allarme è stato dato dagli operai che stavano facendo manutenzione. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del pannello evitando la propagazione dell’incendio. Sul posto sono anche i Carabinieri e i tecnici del Comune di Castenaso.