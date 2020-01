I Good Design Awards premiano Araldica di CEDIT

La collezione “Araldica” di CEDIT – Ceramiche d’Italia conquista la 69esima edizione dei Good Design Awards, riconosciuti come il premio di design internazionale più prestigioso e storico al mondo, assegnato annualmente dal Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design in collaborazione con l’European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

Selezionata tra le 500 aziende più visionarie al mondo per il suo altissimo impatto estetico ispirato alle carte marmorizzate, la serie disegnata da Federico Pepe per CEDIT è stata insignita nella categoria “floor and wall covering”.

“Araldica” – presentata in anteprima durante il Fuorisalone 2019 – trae ispirazione dalle tradizionali carte marmorizzate impiegate per lo più nella legatoria artistica, rielaborate dall’Autore per dare vita ad originali tessiture visive che, una volta applicate alle grandi lastre di rivestimento ceramico a parete, assumono la configurazione di una miscela cromatica variegata, ipnotica e affascinante.

La collezione è stata selezionata da una giuria internazionale composta da architetti, designer e direttori creativi e sarà esposta in maniera permanente all’interno del Chicago Athenaeum.