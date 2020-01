Cielo nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte; visibilità ridotta sulle aree di pianura in prossimità dell’asta del Po e nelle aree vallive per la presenza di nebbie e foschie, soltanto in parziale sollevamento durante le ore centrali della giornata. Temperature: minime comprese tra -3 gradi sulle aree della pianura occidentale e 2 gradi sulla fascia costiera; massime in diminuzione, comprese tra 5 e 10 gradi. Venti: deboli, di direzione variabile. Mare: poco mosso.

(Arpae)